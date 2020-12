Schlepper in Wien gefasst: 13 Flüchtlinge transportiert

13 Männer in Kleintransporter transportiert.

Wien. Am Dienstagabend ist auf der Floridsdorfer Brücke in Wien-Floridsdorf ein mutmaßlicher Schlepper festgenommen worden. Bei der Kontrolle seines Kleintransporters stießen die Polizisten auf 13 Männer, darunter ein Minderjähriger. Der 44-jährige Syrer wurde daraufhin in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die 13 Personen, die nach eigenen Angaben von Syrien nach Deutschland unterwegs waren, stellten Asyl-Anträge. Der mutmaßliche Schlepper hat einen aufrechten Asylstatus in Deutschland.