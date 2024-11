Schnitzel als Wahrzeichen und Kunst

Ein Künstler stellt die panierten Fleischstücke im Zentrum der Stadt aus.

Kürzlich ging eine an die Wand geklebte Banane als Kunstwerk im New Yorker Auktionshaus Sotheby´s für 6,4 Millionen Dollar weg. Der chinesische Krypto-Unternehmer, der sie ersteigerte, aß sie auf.

Ausstellung in der City

Das geht nicht mit den Schnitzeln, die der anonyme Künstler "Tabby" in einem leerstehenden Lokal hinter dem Stephansdom ausstellt. Mit der ersten Wiener-Schnitzel-Ausstellung trägt der Street-Art Künstler dem Fleisch in der Panade als Wahrzeichen des Landes Rechnung. Sie hätten den "Respekt verdient, mal richtig ausgestellt und bewundert zu werden", so der Künstler zum ORF.

Unterschiedliche Stücke vergleichen

Mehr als 20 echte Schnitzel aus bekannten Lokalen oder Supermärkten sind dabei in Rahmen ausgestellt. Er hat sie getrocknet und an die Wand gehängt. Egal ob vom Figlmüller, Mc Donalds oder Hofer - Tabby hat sie eingerahmt, damit sie erstmals direkt verglichen werden können. Der Künstler verweist auf die Gemeinsamkeit mit Menschen, die auch "alle gleich seien aber auch verschieden groß, verschieden dick mit verschiedenen Farben". Versteigert werden die Schnitzel aber voraussichtlich nicht.