Rund um die Millennium City fand erneut ein Polizei-Großeinsatz statt.

Wien. Erst am Sonntag gab es in Brigittenau einen Großeinsatz. Eine Schlägerei soll sich von der U-Bahnstation in die Millennium City verlagert haben. Zeugen wollen Schüsse gehört haben. Ein Mann wurde festgenommen.

Nur einen Tag später kam es in der Nähe erneut zu Unruhen. Laut Polizei wurde am Montagabend um 18.40 Uhr der Notruf gewählt, da sich mehrere Jugendliche im Bereich Handelskai „versammelt“ hatten. Als die Beamten vor Ort waren, flüchteten die meisten von ihnen.

Elf Jugendliche konnten aber noch kontrolliert werden. Bei einem von ihnen wurde ein Schlagring entdeckt. Er wurde nach dem Waffengesetz angezeigt. Auch die anderen Minderjährigen wurden angezeigt- wegen Ordnungsstörung.