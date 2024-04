Schuhfetischist belästigt Frauen im Schweizergarten

Ein 43-jähriger Mann hat am späten Sonntagnachmittag im Wiener Schweizergarten gleich mehrere Frauen belästigt.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich setzte er sich ohne Einladung zu ihnen, teils roch er sogar an den Schuhen der Frauen. Die Polizei wurde daraufhin alarmiert.

Beamte der Polizeiinspektion Fiakerplatz sahen den Verdächtigen gegen 18 Uhr, wie er sich bei der Straßenbahnhaltestelle "Quartier Belvedere" in Favoriten an der Bezirksgrenze zu Landstraße an der Umhängetasche einer Frau zu schaffen machte. Als er die Beamten bemerkte, flüchtete der mutmaßliche Schuhfetischist.

Die Polizisten waren aber schneller und konnten den syrischen Staatsbürger stoppen. Dabei setzte sich der 43-Jährige massiv mit Schlägen, Tritten und Ellbogenstößen zur Wehr und bespuckte die Beamten auch mit blutigem Speichel. Diese setzten daraufhin Pfefferspray ein und schafften es so den Tobenden festzunehmen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.