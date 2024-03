Schwer kranke Hündin ausgesetzt - jetzt brachte sie sieben Welpen zur Welt

Passanten schlugen Alarm, weil eine hoch trächtige Hündin am Bahnhof Wien Floridsdorf angebunden und zurückgelassen wurde - jetzt brachte sie sieben Welpen zur Welt. Den Tierquälern drohen 7.500 Euro Strafe.

Wien. Die Geschichte von Schneewittchen, der Shar-Pei Hündin, die hochträchtig und in einem schlechten gesundheitlichen Zustand am Bahnhof in Wien Floridsdorf angebunden und zurückgelassen wurde, ist herzzerreißend. Die mutige werdende Mutter befand sich in einem beklagenswerten Zustand, von Vernachlässigung gezeichnet und mit entzündeten Augen, während das Schicksal ihrer ungeborenen Welpen auf dem Spiel stand.

Ein Welpe starb. Trotz dieser beängstigenden Umstände brachte Schneewittchen wenige Tage nach ihrer Rettung im TierQuarTier Wien sieben Welpen zur Welt, doch leider starb eines davon bereits direkt nach der Geburt. Schneewittchen erweist sich als wundervolle Hundemutter, die sich liebevoll um ihre kleinen Zwerge kümmert. Sie sehnt sich nach menschlicher Zuneigung und kann nicht genug Streicheleinheiten bekommen.

© Tierquartier ×

Es bricht einem das Herz zu erfahren, dass Menschen ihre Haustiere im Stich lassen, sei es aus Ignoranz, Überforderung oder finanzieller Not. Schneewittchen ist ein tragisches Beispiel für diese erschütternde Realität. Zusätzlich zu ihrem Leiden kämpft Schneewittchen mit Rolllidern, die nach der Geburt der Welpen dringend einer chirurgischen Korrektur bedürfen, um ihr langfristiges Wohlbefinden sicherzustellen. Leider ist dies eine häufige Gesundheitsproblematik bei Shar Peis, viele Hunde dieser Rasse haben mit Augenerkrankungen zu kämpfen.

Neues Zuhause. Derzeit erfahren Schneewittchen und ihre Welpen liebevolle Betreuung auf einer Pflegestelle. Doch schon bald werden sie bereit sein, ein neues Kapitel in einem liebevollen Zuhause zu beginnen, in dem sie die Liebe und Fürsorge erhalten, die sie verdienen.

© tierquartier ×

„In Anbetracht von Schneewittchens bewegender Geschichte möchten wir alle daran erinnern, dass Haustiere keine Wegwerfware sind. Das Aussetzen von Tieren, sei es aus Ignoranz, Überforderung oder finanzieller Not, verursacht nicht nur unnötiges Leid, sondern ist auch strafbar. Bitte denken Sie gut darüber nach, bevor Sie sich ein Haustier zulegen.“, appelliert Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.

Jagd auf Tierquäler. Das Veterinäramt der Stadt Wien setzt nun auf die Hilfe der Bevölkerung: Haben Sie etwas Auffälliges gesehen oder wissen, woher Schneewittchen stammt?

7.500 Euro Strafe. Haben Sie den Hund auf dem Bild wiedererkannt? Dann melden Sie sich bitte beim Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 8060. Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu € 7.500,-.