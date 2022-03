Schwerer Raub: Polizei sucht diese Männer

Die noch unbekannten Täter raubten mit zwei Messern und einer schwarzen Pistole eine Trafik in Wien aus.

Wien. Die auf den Lichtbildern ersichtlichen unbekannten Täter stehen im Verdacht, eine Trafikangestellte mit zwei Messern und einer schwarzen Pistole bedroht und ausgeraubt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Unbekannten betraten am 11. März, um etwa 17.40 Uhr hintereinander die Trafik in der Inzersdorfer Straße im 10. Bezirk und entnahmen aus der Kassa einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag.

Die Wiener Polizei veröffentlichte nun über eine Anordnung der Staatsanwaltschaft Bilder der Verdächtigen. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.

© LPD Wien

