Scooter-Fahrer von U-Bahn überrollt: So kam es zum Drama

Die U-Bahn-Station Schwedenplatz war gestern am späten Nachmittag über eine Stunde gesperrt.

Rieseneinsatz der Rettung, Feuerwehr und Polizei am Schwedenplatz. Ein Mann (31) war mit seinem Roller unterwegs und wollte mit der U4 weiterfahren. Plötzlich stürzte er mit seinem Scooter am Bahnsteig. Er rutschte so unglücklich, dass er auf die Gleise fiel.

Trotz Notbremsung wurde Scooterfahrer überfahren

Notbremsung. Der Fahrer der herannahenden U-Bahn leitete, als er den Mann auf den Gleisen erblickte, sofort eine Notbremsung ein. Doch das war zu spät. Die in die Station einfahrende U4 überrolte den Mann. Es wurden sofort alle Hilfsmaßnahmen in die Wege geleitet. "Noch vor Ort wurde der Mann von einem Team der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Er hat schwere Verletzungen", so eine Sprecherin der Wiener Linien.

Mann erlitt Verletzungen an Oberkörper & Beinen

Krankenhaus. Der Mann wurde darauf hin sofort mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher der Wiener Berufsrettung bestätige den Vorfall: "Der Mann hat schwere Verletzungen im Oberkörper-und Beinbereich erlitten."