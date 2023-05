Seniorenheim-Bewohnerin teilte Bett mit Babyfuchs

Die Betreuer eines Seniorenheims machten eine erstaunlich tierische Entdeckung.

Wien. Unglaublich, aber wahr: Im Bett einer Patientin kuschelte sich ein wenige Wochen alter Fuchs, der sich anscheinend in das Herz und somit in die Schlafstatt einer tierliebenden Bewohnerin geschlichen hatte. Die Dame hatte das Tier offenbar verwaist und geschwächt aufgefunden und nahm es mit ins Pensionistenheim in Liesing.

© all ×

So sehr die Pfleger auch vom Handeln der Patientin angetan waren, verständigten sie trotzdem das Tierschutzhaus Vösendorf. Leiter Stephan Scheidl: „Es ist gut, dass der Babyfuchs gefunden wurde, denn in so einem jungen Alter hätte er allein draußen nicht überlebt.“ Jetzt kümmern sich aber Profis um den kleinen ­Reineke.