Serbe randalierte bei Silvesterfeier: 12 Partygäste verletzt

Der 50-Jährige attackierte andere Gäste mit einem Totschläger.

Eine Silvesterfeier in Wien-Meidling geriet in der Nacht auf den 1. Jänner völlig außer Kontrolle. Gegen 2 Uhr morgens befanden sich die Partygäste auf einem Parkplatz vor einem Eventcenter in der Sagedergasse, um das neue Jahr zu feiern.

Doch ein 50-jähriger Serbe, der wohl zu tief ins Glas geschaut hatte, fing aus vorerst unbekannten Gründen plötzlich zu randalieren an. Er soll laut mehreren Aussagen von Zeugen mit einem Totschläger um sich geschlagen und dabei 12 Partygäste verletzt haben.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, nahmen Beamte den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Serbe wurde wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung angezeigt. Die Verletzten, sie erlitten unter anderem Platzwunden, wurden vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt. Einige mussten sogar ins Spital.