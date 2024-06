Nach der versuchten Vergewaltigung einer Touristin (23) am Busbahnsteig nahe des Wiener Hauptbahnhofes am helllichten Tag vor Zeugen, liegt laut Polizei der Verdacht nahe, dass der Syrer (37) noch weitere Sexualdelikte begangen hat.

Der 37-jährige Syrer hatte am 4. Mai am helllichten Tag eine 23-jährige Touristin aus Skandinavien auf dem Busbahnhof am Wiedner Gürtel angesprochen. Obwohl die junge Frau auf das Gespräch nicht einging, ließ der 37-Jährige nicht locker, packte sie an den Armen, versuchte sie zu küssen und auf den Boden zu drücken.

© LPD Wien ×

Das alles vor den Augen einer Freundin des Opfers und einer weiteren Zeugin. Diese eilten der 23-Jährigen zu Hilfe. Erst als die beiden Frauen auf ihn einschlugen und das Opfer lauthals schrie, ließ der Angreifer ab und floh.

Er konnte in der Nähe des Tatortes gefasst werden. Zwar zeigte sich der Syrer zu dem Vorfall geständig, bestreitet aber eine Vergewaltigungsabsicht. Aufgrund der Einvernahmen des Tatverdächtigen und weiterer Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, liegt der Verdacht nahe, dass der 37-Jährige noch weitere Sexualdelikte zwischen April und Mai begangen hat.

© LPD Wien ×

Die Wiener Polizei bittet deshalb mögliche Opfer des Mannes sich mit dem Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-43800 in Verbindung zu setzen.

WIR BIETEN HILFE:Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.Weitere Ansprechpartner:Frauenhelpline: 0800 222 555Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217Opfer-Notruf: 0800 112 112Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22