37-Jähriger versuchte Frau zu vergewaltigen

Wien. Samstagvormittag um 11 Uhr ereignete sich am Busbahnsteig am Wiedner Gürtel (4. Bezirk) ein schockierender Vorfall: Ein 37-Jähriger versuchte eine 23-Jährige zu vergewaltigen. Der syrische Staatsangehörige soll sich zunächst neben die Frau gesetzt und versucht haben sie in ein Gespräch zu verwickeln. Nach einer kurzen einseitigen Unterhaltung soll der Tatverdächtige das 23-jährige Opfer an den Armen gepackt und versucht haben sie zu umarmen und zu küssen. Trotz lauter Schreie der Frau und einer Zeugin soll der Mann sie zu Boden gedrückt, sich auf sie gesetzt und am Körper berührt haben.

Die 23-jährige wehrte sich gegen den Mann gewaltsam und auch zwei Zeuginnen eilten der Frau zur Hilfe, woraufhin der Tatverdächtige sein Vorhaben nach einiger Zeit beendete und vom Tatort davonging. Es wurde die Polizei alarmiert.

Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien intervenierten vor Ort – die 23-Jährige konnte nach kurzer Versorgung in häusliche Pflege entlassen werden. Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige unweit des Tatortes angehalten und vorläufig festgenommen werden. Er zeigte sich zu den Handlungen geständig, bestritt aber eine Vergewaltigungsabsicht. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.