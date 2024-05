Pfingsten: Hier droht Mega-Stau-Chaos

Verkehrsexperten erwarten zwei größere Reisewellen zu Pfingsten.

Wien. Zwei Konzerte in der Wiener Stadthalle, der Ferienstart in sieben deutschen Bundesländern und das verlängerte Pfingstwochenende sorgen laut ARBÖ-Verkehrsexperten für erhebliche Verzögerungen auf den Transitrouten und den Stadtausfahren der Landeshauptstädte.

Rund 4,4 Millionen deutsche Schüler starten am Samstag in die Pfingstferien und auch die Österreicher freuen sich über einen zusätzlichen freien Tag. Erfahrungsgemäß nutzen viele diese Gelegenheit für Reisen nach Südeuropa ans Meer oder für einen Kurzurlaub in Osteuropa. Das "Tutto Gas" Wochenende in Lignano ist für viele partyaffine Jugendliche und junge Erwachsene ein jährlicher Fixpunkt, aber auch die Strände bei Caorle und Jesolo dürfen sich über rege Besucherzahlen freuen.

Verkehrsexperten erwarten zwei größere Reisewellen

Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten daher zwei größere Reisewellen – die erste Freitagnachmittag und die zweite Samstagvormittag, vermutlich bis in die frühen Abendstunden hinein. An folgenden Strecken werden daher Verzögerungen prognostiziert:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg und vor dem Grenzübergang Schwarzbach-Walserberg

Südautobahn (A2) in den Großräumen Graz und Wien

Ostautobahn (A4) vor dem Grenzübergang Nickelsdorf

Mühlkreisautobahn (A7) im Stadtgebiet von Linz

Pyhrnautobahn (A9) zwischen Übelbach und Knoten Deutschfeistritz sowie vor dem Gleinalmtunnel

Pyhrnautobahn (A9) vor der Baustelle beim Grenzübergang Spielfeld

Tauernautobahn (A10) vor den Tunnelbaustellen bei Golling/Werfen

Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kiefersfelden

Brennerautobahn (A13) Richtung Italien, vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Matrei und Brennerpass

Südosttangente (A23) im gesamten Verlauf

Fernpassstraße (B179) vor allem dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Staus rund um die Wiener Stadthalle erwartet

Am Samstag gastiert Jared Leto mit seiner Band "Thirty Seconds to Mars" in der Halle D der Wiener Stadthalle und lässt die Herzen von Rockmusikfans mit Titeln wie "This is War" und "Attack" höherschlagen. Im Vergleich eher ruhigere Töne stimmt Howard Carpendale am Sonntag im Rahmen seiner "Live – Das ist mein Leben" Tournee an. "Aufgrund des Parkplatzmangels im direkten Umkreis der Stadthalle ist es ratsam, auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage auszuweichen. Bei Stadthallenveranstaltungen gelten ermäßigte Preise. Die Wiener Stadthalle ist mit der U-Bahn-Linien U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinien 48A gut erreichbar", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Christopher Havlic.