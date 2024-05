× Freiheit: Das wünscht sich Fritzl für seine Zukunft

Laut Astrid Wagner ist die Entlassung Fritzls möglich. Für den Fall, dass er freikommt, hat er schon Wünsche mitgeteilt.

Fritzl selbst wird sich über die Entscheidung der Richterinnen freuen. Er wird in den Normalvollzug entlassen.

Fritzl: Seine Wünsche für den Lebensabend

Für seinen Lebensabend wünscht sich der 89-Jährige ein Haus mit Ziege und Hund.

Laut seiner renommierten Anwältin Astrid Wagner ist es auch nur eine Frage der Zeit, wann der gebrechliche Strafgefangene wieder in die Freiheit entlassen wird. Es könnte sich nur noch um Monate handeln.

Schon nächstes Jahr könnte Fritzl freigelassen werden

Laut Wagner wäre 2025 ein realistisches Ziel. Die Top-Verteidigerin geht davon aus, dass ihr Mandant vorerst, also in zwei Wochen, in eine Art von Krankenabteilung eines Normalvollzuges kommen könnte.