Ein Motorradfahrer ist am Freitagvormittag auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) in Niederösterreich bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der 43-Jährige war in Fahrtrichtung Schwechat unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Rannersdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) in einer Rechtskurve zu Sturz kam. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und unverzüglicher Verständigung der Rettungskräfte verstarb der Lenker an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.