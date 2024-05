Bombendrohung in Linzer Schule: Halbe Stadt evakuiert

Mitten in die Matura platzte Mittwochvormittag in einem Gymnasium in der Linzer Innenstadt eine Bombendrohung - die halbe Innenstadt wurde daraufhin gesperrt.

OÖ. Der Anruf ging um 10.00 Uhr ein, bestätigte die Landespolizeidirektion. Weitere Informationen gab es vorerst nicht, ein Großeinsatz der Polizei mit Evakuierungen war am späteren Vormittag noch am Laufen. Die betroffene Schule, dem Vernehmen nach das Akademische Gymnasium auf der Spittelwiese, bei der gerade die Matura in Fremdsprachen abgehalten wurden, wurde komplett geräumt, die schriftlichen Abschlussarbeiten unterbrochen und alle Schüler wurden in den Promenadenpark beim Linzer Landhaus gebracht. Polizisten mit Maschinenpistolen riegelten die Innenstadt ab. Mehr dazu in Kürze ...