Ganze Schule wegen Amoklauf-Drohung im Homeschooling

Helle Aufregung und Verunsicherung herrscht derzeit an der HAK in Wr. Neustadt, wie die "NÖN" berichteten. Laut Polizei wurde auf einer Toilettentür eine Drohung entdeckt, aus der hervorgeht, dass es heute zu einem Amoklauf kommen soll.

Die Bildungsdirektion nahm die Nachricht ernst und zeigte die mögliche Bedrohung umgehend der Polizei an. In weiterer Folge wurden die Eltern über die brenzlige Situation an der Schule informiert.

Homeschooling angeordnet

Gemeinsam mit der Bildungsdirektion und der Polizei hat die Schulleitung ein Sicherheitskonzept erarbeitet und Homeschooling angeordnet. Nur die Schülerinnen und Schüler der Handelsschule, die heute ihre Abschlussprüfungen absolvieren, dürfen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zur Schule kommen. Schulfremden Personen ist der Zutritt für die gesamte Woche untersagt.

Ähnlicher Fall im Bundesschulzentrum in Tulln

Ein ähnlicher Fall ereignete sich vor wenigen Tagen im Bundesschulzentrum in Tulln. Kurz vor dem Start der Matura wurden Drohschreiben entdeckt. Verfasst wurden diese auf Klopapier. Auch hier setzte man auf Distance Learning. Passiert ist zum Glück nichts.