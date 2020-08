Sind Grazer Bankräuber Wiener Deppen?

Beim Coup in Graz nahmen sie die Masken zu früh ab, in Wien überfielen sie eine Bank ohne Kassa.

Wien/Stmk. Die Polizei jagt derzeit österreichweit zwei Räuber, die von den Fahndern wohl zu Recht den Spitznamen "Deppen-Duo" bekamen: Die Burschen im modernen „Dick und Doof“-Style (ein Festerer und ein Spargeltarzan mit Undercut-Frisur, beide mit Dreiviertelhosen oder Trainingskleidung mit Baseball-Caps) nahmen nach einem Überfall in Graz auf eine Raiffeisenbank in der Theodor-Körner-Straße am Dienstvormittag die beim Coup brav aufgesetzten Corona-Masken auf der Flucht zu früh ab. Dabei rannten sie in den Bereich einer Überwachungskamera und zeigten breit ihre Gesichter, bevor sie in einen BMW-Kombi älteren Baujahres stiegen und davonbrausten.

Dieselben Typen (einer sprach breiten, aber nicht steirischen Dialekt) sollen zwischen 30.07.2020 und 18.08.2020 je einen bewaffneten Banküberfall in Salzburg und der Steiermark sowie zwei Überfälle in Wien verübt haben. In Wien überfielen die beidne jedoch eine bargeldlosen Bankfiliale, weshalb es hier beim Versuch blieb. Bei den Überfällen führte zumindest ein Tatverdächtiger eine Faustfeuerwaffe unbekannten Modells mit sich. Die Polizei sucht nun mit den untenstehenden Fotos nach den Tätern. Es besteht der Verdacht, dass sich die Gesuchten in Wien aufhalten.

