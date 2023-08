Zu einem ungewöhnlichen Einsatz kam es für die Berufsfeuerwehr in Wien. Auf einem Balkon im 4. Stock eines Wohnhauses hatte sich ein Nymphensittich verfangen.

Wien. Nur kurz konnte ein Nymphensittich seine Freiheit genießen: Der Vogel war offenbar seinem Besitzer aus der Wohnungsvoliere entfleucht und verfing sich prompt in einem Taubenabwehrnetz eines Balkons im 4. Stock eines Mehrparteienhauses in der Dadlergasse in Fünfhaus.

Ein aufmerksamer Nachbar sah den im Netz zappelnden Vogel und verständigte Sonntag am späten Nachmittag die Berufsfeuerwehr. Ein Höhenretter musste sich sodann vom Dach zu dem Balkon abseilen, da in keiner der Wohnungen auf der gesamten Etage jemand zu Hause war.

© oe24 Florianis "entheddern" Sittich aus Netz ×

Wie sich herausstellte, hatte sich der Vogel Sittich derart in dem Netz dermaßen verfangen, dass der Feuerwehrmann

das Tier vorsichtig herausschneiden musste. Zu ebener Erde wurde der Vogel vorsichtig von den Resten des Netzes befreit und in weiterer Folge der Tierrettung übergeben. Der Besitzer wird noch gesucht.