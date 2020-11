In Wien-Lepoldstadt geriet ein Auto mitten in der Nacht in Brand.

In der Malzgasse in Wien-Leopoldstadt geriet in der Nacht auf Sonntag ein geparktes Auto in Brand. Die Feuerwehr rückte gegen 2 Uhr mit sechs Mann aus und konnte das Feuer rasch löschen. © Viyana Manset Haber Die Brandursache ist bisher noch völlig unklar. Laut Feuerwehr könnte es sich um einen Defekt handeln, es kann aber auch Vorsatz nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde beim Brand niemand.