× Spektakulärer Verkehrsunfall in Wien-Floridsdorf

Drei Pkw ineinander verkeilt und teilweise aufeinander gestapelt.

Wien. Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am frühen Montagabend in Floridsdorf die Wiener Blaulichtorganisationen beschäftigt: Drei Pkw waren kurz vor 18.00 Uhr an der Kreuzung der Brünner mit der Stammersdorfer Straße kollidiert. Die Kfz waren ineinander verkeilt bzw. aufeinander gestapelt, berichtete Feuerwehrsprecher Bernhard Platzer. Eine Person wurde schwer, drei weitere leicht verletzt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Beteiligten bereits aus den Wracks geborgen worden. Die Wiener Berufsfeuerwehr brachte einen 37-Jährigen, der schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, per Hubschrauber im kritischen Zustand ins Krankenhaus, berichtete deren Sprecher Andreas Huber. Ein 52- und ein 56-Jähriger sowie eine 38-Jährige kamen mit Prellungen und Abschürfungen davon, wurden aber zur weiteren Abklärung ebenfalls ins Spital gebracht.

Für die Feuerwehr gestaltete sich die Räumung der Unfallstelle als aufwendig.