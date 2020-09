Wien24 präsentiert

Gernot Blümel, der als Spitzendkandidat der ÖVP bei den Wien-Wahlen antritt, zog im Jahr 2019 in den Nationalrat ein.

Nach seinem Studium der Philosohpie in Wien und Frankreich, sowie dem Abschluss eines Master of Business Administration an der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität Wien begann er seine politische Karriere im Jahr 2006 als parlamentarischer Mitarbeiter des Nationalrats, bis er 2008 zum Vizepräsidenten der Jungen Europäischen Volkspartei ernannt wurde. Der mittlerweile 38-jährige gebürtige Niederösterreicher, der als enger Vertrauter von Sebastian Kurz gilt, wechselte nach der Wahlniederlage der ÖVP im Jahr 2015 in die Landespolitik der ÖVP Wien. Von 2017 bis 2019 war er als Minister im Bundeskanzleramt für die Ressorts EU, Kunst, Kultur und Medien zuständig, im Kabinett des Kanzlers Kurz fungierte er als Finanzminister.