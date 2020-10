Wien24 präsentiert

Der Spitzenkandidat der Traditionspartei SPÖ tritt bei der Wien-Wahl unter dem Titel "SPÖ - Bürgermeister Dr. Michael Ludwig" an.

Seit 2018 ist Michael Ludwig als Wiener Landeshauptmann und Bürgermeister der Stadt Wien und Nachfolger Michael Häupels tätig. Wohnhaft ist der mittlerweile 59-jährige Vorsitzende der SPÖ Wien in Floridsdorf, aufgewachsen ist er in einem Gemeindebau in ebendiesem Bezirk. Seinen Doktortitel trägt er auf Grund seines Studiums der Politikwissenschaften und Geschichte, das er an der Universität Wien abschloss. Vor seiner hauptberuflich politischen Tätigkeit fungierte Michael Ludwig als Kurs-und Projektleiter im Bereich der Erwachsenenbildung und als pädagogischer Leiter an VHS Wien Nord. Seinen politischen Werdegang begann er 1991 als Bildungssekretär, darauf folgte seine Stelle als Bezirksrat in Floridsdorf sowie die Tätigkeit als Mitglied im Bundes- und Gemeinderat. Von 2007 bis 2018 war er als amtsführender Stadtrat Wiens tätig, bis er schließlich zum Bürgermeister gewählt wurde.