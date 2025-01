SPÖ-Hanke zu FPÖ-Plänen: "Hände weg" vom ORF

Die Unabhängigkeit des ORF und der Landesstudios muss laut Medienstadtrat Peter Hanke gewahrt bleiben.

Die Pläne der FPÖ im Hinblick auf die österreichische Medienlandschaft, allen voran für den ORF, stoßen Medienstadtrat Peter Hanke bitter auf. Er stellt sich deshalb klar vor die Medien und spricht sich für die Forderungen des ORF-Redaktionsrates aus: “Unabhängige Medien sind für eine Demokratie unerlässlich. Ihre Aufgabe geht weit über das reine Informationsangebot hinaus. Sie stellen Öffentlichkeit her, und sichern so die Teilnahme aller Bevölkerungsgruppen an der Gemeinschaft. Zudem kommt ihnen als vierte Macht im Staat eine zentrale Rolle zu, um Kontrolle auszuüben”, so Hanke.

Der ORF nehme als "Leitmedium der Republik" eine zentrale Rolle ein, da sich täglich Millionen von Österreichern mit dem Angebot informieren. Zudem sei der ORF als größter Kulturinvestor und- Produzent des Landes ein "Garant für Filme, Serien und Dokumentationen made in Austria", wodurch er ein wichtiges Gegengewicht zu Streamingdiensten und Onlinekonzernen darstelle.

Unabhängigkeit des ORF sichern

Folgende Punkte müssen Hanke nach erfüllt werden, um die Unabhängigkeit des ORF zu sichern:

Weniger Einfluss durch Bundesregierung auf die Berichterstattung

Keine Besetzungen nach politischer Vorliebe, Schutz der Redaktionen vor Einflussnahme

Aufwertung des Publikumsrates für mehr allgemeine Mitbestimmung

Eine regierungsunabhängige Finanzierung des ORF muss weiterhin gesichert sein

Hankes Message Richtung FPÖ ist unmissverständlich: "Hände weg von der Unabhängigkeit des ORF!"