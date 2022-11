Scooter-Verbot in Wiener Einkaufsstraßen

In einer Pressekonferenz stellte die Stadt Wien ein Maßnahmenpaket zur ''Beseitigung der Missstände'' rund um die E-Scooter vor.

Wien. Am Freitag geben Stadträtin Sima (SPÖ) und NEOS-Mobilitätssprecherin Pipal-Leixner eine Pressekonferenz unter dem Titel "Stadt Wien beendet Scooter-Chaos!". Sie wollen ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Beseitigung der Missstände rund um die E-Scooter vorstellen.

Regulation. Die Stadt wird eine maximale Höchstzahl an Scootern vorgeben. Es kommt zu einer Reduktion der Zahlen: Bisher waren etwa in der Inneren Stadt 2.500 Scooter erlaubt – diese werden auf 500 Scooter reduziert. Reduzieren will man die Zahlen vor allem wegen der vielen Beschwerden.

Abstellverbot. Außerdem wird es ein generelles Abstellverbot von Scootern auf Gehsteigen geben. Sie dürfen nur noch auf markierten Abstellflächen abgestellt werden. Diese Flächen sollen ausgebaut werden. So sollen in nächster Zeit 200 dieser Abstellflächen geben, so Sima. Parksheriffs sollen künftig auch die falsch abgestellten Scooter kontrollieren.

Ein weiterer Schritt ist, dass für das Weihnachtsgeschäft die Scooter an Einkaufssamstagen von der Mariahilferstraße verbannt werden.