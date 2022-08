Stadt Wien will drei Luxus-Liegen um 9.000 Euro ankaufen

Ein Brief von Stadtrat Czernohorzsky sorgt für Wirbel in der Bezirkspolitik.

Das Landstraßer Bezirksparlament beschloss, dass auch im in die Jahre gekommenen Schweizergarten ein frischer Wind wehen möge - und zum Beispiel hippe Holz-Sonnenliegen angekauft werden könnten.

Teurer Spaß. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger teilte dies dem zuständigen Stadtrat Jürgen Czernhorszky schriftlich mit, dessen ebenfalls brief liche Antwort am 24. August eintrudelte. Bei der Lektüre dürfte dem Polit-Routinier Hohenberger der Kragen geplatzt sein. Denn Czernohorszky schrieb ernsthaft: "Nach Beauftragung und Bereitstellung der finanziellen Mittel durch den Bezirk können drei permanente Relax-Sonnenliegen aus Holz installiert werden. Schätzkosten für Ankauf und Montage: 9.000 Euro - mit freundlichen Grüßen." Die Stadt will also vom Bezirk 3.000 Euro pro Sonnenliege.

Die Luxus-Sonnenliegen sorgen für Empörung

Bei der Bezirks-FPÖ sorgt dieses "Angebot" für helle Aufregung: "9.000 Euro für drei Relax-Sonnenliegen in Zeiten der Krise beweisen, wie abgehoben da manche in der SPÖ sind", schimpft FP-Mann Michael Stumpf. (gaj)