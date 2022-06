Stau-Chaos in und um Wien

Der Morgenverkehr hat voll eingesetzt. In Teilen Wiens muss man mit Zeitverlust rechnen. Auf der A9 steckt ein Schwertransporter fest.

Wien. Donnerstagfrüh brauchen Autofahrer in und um Wien viel Geduld – starker Verkehr hat voll eingesetzt und teilweise kommt es zu einem Zeitverlust von bis zu 20 Minuten. So etwa auf der A23 Südost-Tangente Richtung Inzersdorf beim Knoten Kaisermühlen. Hier reicht der Stau bis Stadlau zurück. In der Gegenrichtung reicht der Staut bis Favoriten zurück.

Außerdem staut es Wien hier:

A22 Donauufer Autobahn, Stockerau Richtung Wien: zwischen Tunnel Kaisermühlen und Knoten Kaisermühlen stockender Verkehr

Gürtelbrücke bis Döblinger Gürtel: zwischen Gürtelbrücke und U-Bahn Bogen stockender Verkehr

Altmannsdorfer Straße: zwischen Hetzendorfer Straße und Grünbergstraße stockender Verkehr, Baustelle

Donaukanal Straße: zwischen Brigittenauer Lände und Gürtelbrücke stockender Verkehr

Franzensbrückenstraße: zwischen Praterstern und Franzensbrücke Stau

Unfall auf der S6

Auf der S6 Simmeringer Schnellstraße hat sich ein Unfall ereignet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen zwischen Traiskirchen und dem Knoten Guntramsdorf.

Auf der A9 Phyrn Autobahn steckt ein Schwertransporter beim Knoten St. Michael im Baustellenbereich fest. Es kommt zu Behinderungen von der S36 kommend und von der A9 aus Richtung Norden kommend, wie der ÖAMTC berichtet.

Hier staut es ebenfalls: