Schüsse in Döbling sorgten für Polizei-Einsatz

Im Zuge einer Personsdurchsuchung wurde bei einem 19-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen eine Schreckschusspistole samt leerem Magazin aufgefunden.

Wien. Anrainer verständigten den Polizeinotruf und gaben an, mehrere Schüsse in der Nähe gehört zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Rasch konnte eine Gruppe Männer angehalten werden. Im Zuge einer Personsdurchsuchung wurde bei einem 19-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen eine Schreckschusspistole samt leerem Magazin aufgefunden. Der 19-Jährige gab zu, Schüsse abgegeben zu haben, er habe die Pistole einfach einmal ausprobieren wollen.

© LPD W

Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen und die Schreckschusspistole vorläufig sichergestellt.