Stau-Horror trifft City und Tangente voll

Der Baustellensommer wird vor allem auf der A 23 und am Donaukanal nervig wie nie.

Das Baustellenhighlight im hochrangigen Wiener Straßennetz in diesem Horrorsommer ist jetzt schon fix: Ab Dienstag beginnt die letzte Etappe der Totalsanierung der Hochstraße St. Marx durch die Asfinag, die in dieses Megaprojekt 129 Millionen Euro investiert. Dafür wird in Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle St. Marx die ganze linke Fahrspur durch eine Betonleitwand von den restlichen Fahrspuren getrennt -jeder leidgeprüfte Tangentennützer weiß: Das bedeutet zumindest in den ersten Tagen absoluten Stauhorror auf Wiens größter Straßenbaustelle auf der drei Kilometer langen Hochstraße.

City-Doppelschlag auf Franzensbrücke und Kai Übertroffen kann die Staugefahr nur durch den Doppelschlag am Donaukanal werden, den Baustellenkoordinator Peter Lenz genehmigt hat: Die Wiener Linien sanieren die Decke der U4 im Bereich des Franz-Josefs-Kais - was dazu führt, dass die Straße an der Oberf läche teilweise gesperrt werden muss. Wenige hundert Meter weiter wird gleichzeitig die verkehrstechnisch wichtige Franzensbrücke saniert - und dafür im Sommer total gesperrt. Das heißt: Stau-Alarmstufe Rot