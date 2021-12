Streit in Wien eskaliert: 52-Jähriger sticht auf Kontrahenten ein

52-Jähriger soll Bekannten im Streit mit Küchenmesser angegriffen haben.

Wien. Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag bei einem Trinkgelage in einer Wohnung in Wien-Fünfhaus so in Streit geraten, dass der Ältere (52) sich mit einem Küchenmesser bewaffnete und auf den 34-Jährigen damit losging. Das Opfer drängte den rabiaten Besuch daraufhin aus der Wohnung, worauf der Mann mit dem Messer in der Hand auf der Straße vor dem Haus einem Passanten auffiel, der die Polizei rief.

Der Betrunkene wurde vorläufig festgenommen. "Das Opfer und der Tatverdächtige wurden durch den Vorfall leicht verletzt", berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak.