Streit um Eintritt: Gast brach Schwimmbad-Mitarbeiter den Arm

Im Hadersdorf-Weidlingauer-Bad in Penzing eskalierte ein Streit bei der Kasse völlig.

Bei schönstem Wetter musste am späten Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr die Polizei zu dem Schwimmbad in Penzing ausrücken. Grund war ein rabiater Badegast, der ohne zu zahlen, ins Bad wollte. Weil der Mitarbeiter an der Kasse gerade am WC war, hatte er eine Tafel hinterlassen, welche die Gäste dazu aufforderte, auf ihn zu warten. Doch daran hielt sich ein betrunkener 39-jähriger Österreicher nicht und ging einfach durch.

Angestellter und Beamtin verletzt

Dies bemerkte der Schwimmbad-Angestellte noch rechtzeitig und sprach den 39-Jährigen an. Aus einer Diskussion wurde eine handfeste Auseinandersetzung, in welcher der Betrunkene rabiat wurde und auf den Mitarbeiter einschlug. Danach ergriff er die Flucht. Eine Polizistin, welche zufällig vor Ort war, konnte den Angreifer aufhalten, bis ihre Kollegen vor Ort war. Auch die Beamtin wurde von dem Mann attackiert und leicht verletzt. .

Wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt wurde der 39-Jähriger vorläufig festgenommen. Er wies bei einem Alko-Vortest 1,1 Promille auf. Der Mitarbeiter des Freibades wurde von der Berufsrettung Wien mit Verdacht auf einen gebrochenen Arm in ein Krankenhaus gebracht.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 39-Jährige mehrfach straf- und verwaltungsrechtlich auf freiem Fuß angezeigt.