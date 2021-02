31-Jähriger konnte Angriffen in Sozialunterkunft in Wien-Landstraße ausweichen

Es begann als Diskussion um "Gott und die Welt, Afrika usw." und endete in einem Messerangriff. So hat zumindest ein 31-Jähriger die Ereignisse gegenüber der Polizei geschildert, die sich am frühen Dienstagnachmittag in einer Sozialunterkunft in Wien-Landstraße abgespielt haben. Aus der Diskussion wurde Streit, schließlich griff ein 50-Jähriger zu einem Küchenmesser und versuchte, dem 31-Jährigen mehrfach in den Bauch zu stechen.

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich fragte das Opfer den Aggressor noch: "Willst mich umbringen?" Der 50-Jährige quittierte das mit weiteren Attacken. Der Jüngere konnte den Stichen glücklicherweise ausweichen und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest und stellten das Messer sicher.