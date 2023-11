Der Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 27-Jährigen artete in Wien komplett aus.

Zwischen einem 25-Jährigen und einem 27-jährigen Afghanen kam es gestern Früh in einer Wohnung in Wien-Landstraße zu einer heftigen Streiterei. Der Ältere griff daraufhin zu einer Metallteekanne und warf sie auf seinen jüngeren Kontrahenten. Dann nahm er ein Küchenmesser in die Hand und drohte den 25-Jährigen damit zu attackieren.

Das Opfer verständigte die Polizei. Als die Polizisten vor Ort waren, waren Lebensmittel und Glasscherben am Boden. Die Tatwaffe wurde in einer Küchenschublade sichergestellt.

Mehrere Anzeigen gegen Afghanen

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem gingen weitere Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ein.