Stromausfall: 1.400 Wiener Haushalte waren betroffen

Am Dienstagnachmittag kam es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung in Teilen des 23. Bezirks.

Wien. In Teilen Wien-Liesings kam es am Dienstagnachmittag um etwa 13:15 Uhr zu einem Stromausfall – 1.400 Haushalte waren davon betroffen. Inzwischen sind alle Kunden wieder am Stromnetz, wie Wiener-Netze-Pressesprecher Christian Call gegenüber oe24 berichtet. Der Punkt der Störung der fehlerhaften Kabelstrecke wurde identifiziert. Nachdem alle versorgt sind, beginne man nun mit der Ursachenfeststellung. Untersucht werde, ob es sich um eine Fremdeinwirkung oder um ein schadhaftes Kabel handle.

© Screenshot/wienernetze.at

3-B-Regel. Die Ursache für den Stromausfall ist noch unklar. Meistens handle sich aber um entweder einen Bagger, Baum oder Blitz (3-B-Regel), der mit einem Stromausfall zusammenhänge. Heute sei in Liesing ein Erdkabel betroffen gewesen.

Zuerst würden die Haushalte möglichst rasch wieder an das Stromnetz angeschlossen und danach werde mit der Ursachenfeststellung begonnen, so Call.