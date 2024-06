× Stromausfall in zwei Wiener Bezirken

In Teilen Floridsdorf (21. Bezirk) und Favoriten (10. Bezirk) ist am Abend der Strom ausgefallen.

Wien. Am Montagabend fiel in Teilen zweier Wiener Bezirke der Strom aus, wie die Wiener Netze auf ihrer Homepage berichten. Demnach betraf es seit 17.15 Uhr Teile von Favoriten und seit 18.12 Uhr Teile von Floridsdorf. Auch Teile von Maria Lanzendorf (NÖ) sind von den Ausfällen betroffen. Der Energieversorger könne zu Ursachen und Störungsdauer noch keine Angaben machen.

Die Wiener-Netze-Mitarbeiter arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung, so der Energieversorger. Die meisten Störungen würden in rund 90 Minuten behoben – je nach Störungsgrund oder Wetterbedingung könne es auch etwas länger dauern.

Beim Stromausfall: So verhalten Sie sich richtig

Wenn der Strom in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus ausfällt, gilt es Ruhe zu bewahren. Wiener Netze raten zu diesen Schritten:

Schaffen Sie Licht: Holen Sie eine Taschenlampe oder eine Kerze oder aktivieren Sie die Taschenlampen-Funktion auf Ihrem Smartphone. So können Sie sich in den Räumen orientieren und verringern die Verletzungsgefahr.

Klären Sie, wen der Stromausfall betrifft: Schauen Sie aus dem Fenster, ob in Ihrer Straße Licht brennt. Oder fragen Sie bei Ihren NachbarInnen oder Ihrer Hausbetreuung nach.

Checken Sie Sicherungen: Falls nur Sie betroffen sind: Prüfen Sie, ob einzelne Sicherungen ausgefallen sind oder ob der FI-Schalter oder Sicherungsautomat auf „Aus“ steht. Dann legen Sie die Hebel einfach wieder um. Falls nötig, ersetzen Sie alte Sicherungen durch neue.

Tauschen Sie defekte Geräte aus: Nicht mehr funktionierende Elektrogeräte sollten Sie sofort ausstecken und durch neue Geräte ersetzen.

Melden Sie sich bei der Stromnetzstörung: Sind auch andere Wohnungen oder Häuser betroffen, kontaktieren Sie unsere Stromnetzstörung unter der Telefonnummer 0800 500 600. Diese ist rund um die Uhr erreichbar. Wir kümmern uns umgehend um die Behebung des Schadens.

Laut Wiener Netze ist zu beachten, dass bei einer Stromstörung auch in den angrenzenden Gebieten mit Ausfällen zu rechnen sei.