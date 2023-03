Sturm-Warnung für Wien: Schlosspark und Zoo Schönbrunn geschlossen

Der Schlosspark und der Zoo Schönbrunn in Wien haben am Samstag wegen der angekündigten Sturmwarnung geschlossen, wie der Zoo auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Die Geosphere Austria berichtete über Windspitzen von rund 111 Stundenkilometern auf der Jubiläumswarte (Stand 9.00 Uhr). Im Laufe des Tages erwartete der Wetterdienst ein Abklingen des Sturms. "Im Osten ist damit allerdings erst gegen Abend zu rechnen", sagte Meteorologe Thomas Wostal der Austria Presse Agentur.

Besonders in der Nacht auf Samstag sei es stürmisch gewesen, so Wostal. Die Geosphere gab für Samstag eine orange Sturmwarnung aus. Die Berufsfeuerwehr sprach in diesem Zusammenhang über 25 Einsätze. "Dabei hat es sich um umgestürzte Bäume, Gerüstteile sowie lose Dachziegel und Fenster gehandelt", sagte Sprecher Lukas Schauer. "Wir beobachten die Lage natürlich laufend. Im Anlassfall gibt es Konzepte, um die Mannschaft aufzustocken", hieß es.

Am Nachmittag bleibt es windig

Am Vormittag wurden in der Wiener Innenstadt rund 86 km/h gemessen, wie ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber am Samstag auf Twitter berichtete. Stellenweise könne es im Tagesverlauf auch zu Böen von über 100 Stundenkilometern kommen, hieß es zudem von Geosphere.

Der Zoo Schönbrunn informierte bereits am Freitag seine Besucher über die Sperre. "Aufgrund des vorhergesagten Sturms am Samstag, dem 11. März, können die Österreichischen Bundesgärten den Schönbrunner Schlosspark in der Früh nicht öffnen. Deshalb ist auch ein Besuch des Tiergartens ab 9.00 Uhr nicht möglich", wurde mitgeteilt. Man werde informieren, sobald der Zoo wieder geöffnet werden könne.