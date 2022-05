Supermarkt-Überfall: Großeinsatz in Wien

In Wien-Liesing wurde ein Supermarkt überfallen. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet.

Wien. Am Samstag wurde eine Supermarktfiliale in der Erlaaer Straße in Wien-Liesing überfallen, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt. Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei fahndet intensiv nach dem Räuber. Zeugen wollen offenbar gesehen haben, dass der Mann bewaffnet gewesen sei – das ist aber noch nicht bestätigt.

Zunächst war durch den Vorfall die U-Bahnlinie U6 betroffen – die Züge der Linie hielten in der Station "Erlaaer Straße" nicht. Die Sperre ist aber wieder aufgehoben.

Nähere Informationen zum Täter gibt es derzeit noch nicht.