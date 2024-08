Die Polizei konnte den 24-Jährigen festnehmen.

Erneut kam es in Wien zu einer Messer-Attacke. Polizisten nahmen in den gestrigen Abendstunden im Zuge von Fahndungsmaßnahmen einen 24-jährigen syrischen Staatsangehörigen fest. Er steht im Verdacht, am selben Tag gegen Mittag einen Bekannten (19) im Zuge von Streitigkeiten um Geld mit einem Messer attackiert und leicht verletzt zu haben.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht.