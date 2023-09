Syrerin verprügelt ihren Mann in Wiener Wohnung mit Besen

Zum eskalierten Ehestreit - mit Rollentausch, was die übliche Täter-Opfer-Beziehung angeht - kam es in einer Wohnung in Favoriten. Dort attackierte eine Syrerin ihren Lebensgefährtin mit dem Besen (und einem Messer).

Wien. Zur angegebenen Adresse eines außer schlimmen Beziehungsstreits wurde die Polizei Donnerstag am 13.00 Uhr alarmiert. Demnach hatte hatte die Beschuldigte, eine 29-Jährige aus Syrien zunächst das Messer aus der Küche geholt und (so das Einsatzprotokoll) "Stichbewegungen in Richtungen des Mannes ausgeführt." Danach ergriff sie einen Besen und schlug mit dem Stiel mehrmals auf den Mann (bei dem es sich um keinen Syrer und um keinen Einheimischen handelt) ein. Die Tobende wurde nach der Festnahme wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Neben dem Waffenverbot wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Mann erlitt Rötungen am Unterarm und eine Schürfwunde am Handrücken, berichtet die Polizei.