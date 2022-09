Umbau macht Wiener Rathausplatz zu Müllhalde der Innenstadt

Die Visitenkarte Wiens, der Rathausplatz, bietet ein Bild zum Gotterbarmen.

Innere Stadt. Sperrmüll-Reste vom Film Festival kugeln zwischen den Containern herum, in denen bis vor kurzem noch Aperol, Bier und Co. kredenzt wurden. Der Abbau des Film Festivals am Rathausplatz und der Aufbau für den am 14. September startenden Circus Roncalli geht nicht etwa dezent hinter Planen vor sich, sondern quasi auf offener Bühne – wo sich schockierten Passanten und Touristen ein Bild des Chaos bietet.

Der Rathausplatz als „Müllhalde“ der Innenstadt – mit etwas Sichtschutz wäre das leicht vermeidbar, weiß jeder Häuslbauer...