Tausende Besucher: Riesen-Ansturm auf Weihnachtsmärkte

Ab diesem Wochenende ist die Weihnachtsmarkt-Saison in Wien eröffnet – nun haben alle Standln in Schönbrunn, am Spittelberg oder am Rathausplatz geöffnet.

Wien. Und der Ansturm war trotz Nieselregen und Kälte am Sonntag beim ÖSTERREICH-Check enorm. „Die Stimmung ist trotz des Gedränges sehr gemütlich“, erzählt auch Larissa, 19-jährige Studentin aus St. Pölten, die mit Freunden am Maria-Theresien-Platz punschte. © TZOe Fuhrich × Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz Die Wiener Weihnachtsmärkte werden jährlich von 8,5 Millionen Menschen besucht – 4,5 Millionen aus Wien, 3,5 Millionen aus den Bundesländern und 500.000 internationale Besucher. 66 Prozent der Österreicher wollen laut Umfragen am Adventmarkt Geld ausgeben. © TZOe Fuhrich × Larissa und Sabine (beide 19) reisten aus St. Pölten an. 14 Märkte mit rund 900 Standln haben jetzt in Wien offen. Das bringt der Stadt über 150 Millionen Euro Umsatz – vor allem der Tourismus wird angekurbelt. Während man auf dem Spittelberg eher heimische Gäste antrifft, spricht am Rathausplatz laut einem Leser „kaum einer mehr Deutsch“. ÖSTERREICH fand dann doch Wienerin Lisa (22), Buchhalterin: „Es ist schon spürbar teurer als im Vorjahr“, sagt sie. „Aber ein bisschen Extra-Budget plane ich gerne ein.“ © TZOe Fuhrich × Bis zu 8,50 Euro (exklusive 5 Euro Häferl-Pfand) muss man heuer für einen Punsch hinblättern. Na, dann: Prost, Christkind! © TZOe Fuhrich ×