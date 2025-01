Tausende Stellen offen: Stadt Wien sucht dringend Personal

Die Wiener Stadtverwaltung setzt weiterhin auf Personalaufbau, wobei die bisherige Personaloffensive bereits Wirkung zeigte.

Die Stadt Wien - mit rund 67.000 Angestellten - reagiert auf den demografischen Wandel und den damit verbundenen Fachkräftemangel mit einer umfassenden Personaloffensive. So wurden seit März 2023 Maßnahmen wie verstärkte Werbung und Jobmessen ergriffen, um gezielt neue Mitarbeiter zu gewinnen. Diese Initiativen führten 2023 zu einem Anstieg der Bewerbungen um 40 Prozent, wie der ORF berichtete. Auf monatlich etwa 500 ausgeschriebene Stellen gingen durchschnittlich rund 7.900 Bewerbungen ein.

© Getty ×

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 6.052 Personen in den städtischen Dienst aufgenommen, was die Zahl der Abgänge übersteigt. Damit dürfte die Stadt für den demografischen Wandel durch die Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge gewappnet sein. Die Hauptbereiche der Neueinstellungen betreffen Pflege, Kindergärten und Verwaltung. In diesen Bereichen besteht weiterhin der größte Personalbedarf, wobei bis 2030 insgesamt etwa 20.000 Stellen besetzt werden sollen.