Wien. Die Corona-Krise hat offensichtlich vielen Taxi-Unternehmen schwer zugesetzt: War es vor der Pandemie noch ein Leichtes, schnell ein Taxi zu bekommen, so muss man jetzt äußerst geduldig sein: Momentan muss man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auf lange Wartezeiten einstellen. Bis zu 20 Minuten muss man schon mal in der Telefon-Hotline ausharren, bis überhaupt eine Fahrt gebucht werden kann.



ÖSTERREICH hat bei Taxi 40100 um Stellungnahme gebeten: „Es herrscht kein Taxi-Mangel, wie häufig kolportiert wird. Punktuell längere Wartezeiten kommen leider wegen der vielen Baustellen an der Tangente zustande. Hier verlieren Taxi-Lenker wertvolle Zeit."



1.300 Lenker haben seit 2021 die Lizenz erworben



Hinzu kommt, dass wieder mehr Touristen in der Stadt sind und viele Wiener nicht in den Urlaub gefahren sind. Diese nehmen Taxis in Anspruch“.

Was die fehlenden Lenker betreffe, klärte die Sprecherin auf: „Viele Lenker sind auf Urlaub oder auf Familienbesuch im Ausland“. Pandemiebedingt hätten sich viele auch umorientiert, da sie während der Lockdowns wenig verdienten.



Laut Taxiinnung haben seit 2021 schon 1.300 Lenker die Fahr-Prüfung und somit eine Taxi-Lenker-Lizenz erfolgreich erworben. In Wien gibt es 6.700 Taxis und 1,935000 Einwohner. Umgerechnet kommt ein Taxi auf 289 Einwohner. Im Vergleich: In Berlin ( 3,7 Mio. Einwohner) gibt es 5500 Taxis, ein Wagen müsste theoretisch 673 Menschen versorgen“. Taxi 40100 habe zwar noch nicht die Wagen-Flotte, wie vor Corona, man nähere sich langsam dieser Zahl wieder an.