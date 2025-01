× Technisches Wunderwerk: Flughafen-Roboter

In der HTL Rennweg in Wien erblickte ein Wunderwerk der Technik zuletzt die Welt. Ein Roboter der die Arbeit am Flughafen deutlich erleichtern soll, wurde von vier Maturanten erschaffen.

Vier Maturanten der HTL Rennweg in Wien machten zuletzt mit einem technischen Wunderwerk auf sich aufmerksam. Gemeinsam schufen die Burschen den sogenannten "Screw Rover" - einen Roboter, der die Schrauben der Lichtanlage am Vorfeld des Flughafens fest ziehen soll.

20.000 Lichter Da das Vorfeld des Airports über 20.000 Landefeuer verfügt, ist die jährliche Wartung entsprechend mühselig. Das könnte mit der neuen Erfindung von Fabrizio Belisarii, Christopher Dienstl, Marco Mazur und Alessandro Nentwich in Zukunft Geschichte sein, denn ihr Roboter zieht die Schrauben ganz von alleine fest. Laut Kurier hatten die Burschen weniger als ein Schuljahr Zeit für ihre beeindruckende Leistung und wurden dafür auch mit der entsprechenden Note - einem Einser belohnt. © aws, VOGUS / Wolfgang Voglhuber × Zukunft in sicheren Händen Außerdem erhielten die vier Techniker zahlreiche Förderungen und Preise für ihren kleinen Handlanger. Darunter war auch der Förderpreis der Fachgruppe der Ingenieurbüros der Wirtschaftskammer Wien. Für Lukas Mahr, den Obmann der Fachgruppe ist die Erfindung ein Zeichen dafür, dass die junge Generation top ist, sie müsse nur gefördert werden. Aktuell ist der Prototyp des "Screw Rover" zwar noch nicht serienreif, aber er hat laut Thomas Briza, Leiter der Vienna Airport Technik schon Potenzial. Für ihn ist er laut eigenen Angaben ein interessantes Projekt, da man ständig auf der Suche nach Innovationen sei, um wiederkehrende Arbeiten zu automatisieren.