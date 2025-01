DAS sind die besten Neuheiten von der Technikmesse

Eine pustende Katze, einen Schönheitsspiegel und ein Wischroboter, der Socken wegräumt, sind nur einige der interessantesten Neuheiten der CES 2025.

Verbrennen Sie sich die Lippe an Ihrem heißen Kaffee oder Tee, dann hat ein japanisches Unternehmen die Lösung für Sie. Nékojita FuFu ist eine kleine Katze, die man an eine Tasse hängen kann. Die Katze bläst dann kalte Luft auf Ihr Getränk und kühlt dieses für Sie ab. Laut Herstellerangaben braucht FuFu 3 bis 5 Minuten, um das Getränk auf eine ideale Temperatur zu bringen. Kosten soll die kleine Katze umgerechnet rund 23 Euro.

Nekojita FuFu: cat-like gadget that blows on your hot food & drinks so you don't have to ???? pic.twitter.com/P7Xfnqfxol #ces2025

Der Name setzt sich aus den japanischen Wörtern "neko-jita" (Katzenzunge) und "fu fu" zusammen. "Fu fu" ist dabei der Laut, der das Geräusch von gleichmäßigem Pusten beschreiben soll. Die kleine Katze hat einen kleinen Ventilator und kann sogar ihre Stärke variieren. Betrieben wird FuFu mit einem USB-C-wiederaufladbaren Akku.

Samsung liefert eine komplett andere Neuheit, einen cleveren Spiegel, der als Hautarzt und Verkaufsberater dienen soll. In Zusammenarbeit mit der koreanischen Kosmetikmarke Amorepacific kann der Spiegel, dank der "AI Skin Report", innerhalb von nur 30 Sekunden Falten, Pigmentierungen, Poren und Rötungen erkennen. Danach werden dem Nutzenden Produkte vorgeschlagen, verknüpft per QR-Code mit einem Online-Shop.

????CES 2025 news: Would you look into Samsung's MicroLED Mirror Mirror on the wall? Its AI smart beauty mirror told me... I have wrinkles ????



????The fact that Samsung combined a reflective mirror, microLED & camera in one is the real beauty



????My #CES2025 video. Link below. pic.twitter.com/9p3JJDVIdr