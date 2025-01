Witzige Werbung: Burger King ärgert Konkurrent McDonald's

McDonald's oder Burger King? Wer ist die Nummer eins am Fastfood-Markt? Zumindest bei der neuesten Werbekampagne hat Burger King einen vorgelegt.

Immer wieder warten Burger-Fans auf der ganzen Welt auf das Comeback des McRib! Ausgelöstes Schweineripperl-Fleisch mit BBQ-Sauce. McDonald's hat den beliebten Burger schon lange nicht mehr ins Sortiment gebracht.

Daher schlägt Burger King zu. In Deutschland wird ab sofort der King Rib in der pflanzlichen Variante angeboten. Die Ähnlichkeit zum McRib ist groß, doch in einem neuen Werbespot versichert die Kette:

"Wir würden doch nie euren Burger clown", ein klarer Seitenhieb gegen McDonalds.

Seitenhieb gegen McDonald's

Damit spielt Burger King auch auf das jahrelange Werbegesicht der "Goldenen Möwe" an - Clown Ronald McDonald.

"Danke lieber Clown für die Inspiration! Mit unseren Burgern und unserer Kommunikation wollen wir begeistern und in aller Munde sein. Mit dem King Rib ist das gelungen, denn er schmeckt nicht nur saugut, sondern ist pflanzenbasiert und damit auch für alle, die kein Schwein essen wollen, mehr als nur eine Alternative", heißt es von Yvonne von Eyb von Burger King.