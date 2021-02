Weil er mit der Cousine des ­Cliquen-Chefs zusammenkam, musste ein 18-Jähriger eine wahre Tortur ertragen.

Wien. Ein 17-Jähriger und drei 19-Jährige – alle haben Migrationswurzeln am Balkan – lockten ihr Opfer im Dezember in eine Wohnung in der Ottakringer Straße.