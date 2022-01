Teenie attackiert und verletzt Polizisten

Der 17-Jährige versuchte bei der Festnahme die Schusswaffe eines Polizisten aus dem Holster zu ziehen.

Wien. Eine Passantin kam am Montagnachmittag in die Polizeiinspektion Arndstraße (Wien-Meidling) und gab an, in der Nähe einen heftigen Streit in einer Wohnung mitbekommen zu haben und das schon Gegenstände aus dem Fenster geworfen worden sein sollen. Mehrere Beamte begaben sich zu der Wohnadresse. Der Streit zwischen einigen Jugendlichen hatte sich mittlerweile auf die Straße verlagert, wie die Polizei informiert. Während die Polizisten den Sachverhalt klärten, wurde ein Jugendlicher, ein 17-jähriger österreichsicher Staatsbürger, immer aggressiver und attackierte die Beamten. Es kam zu einer Festnahme, gegen welche sich der Tatverdächtige gewaltsam wehrte. Weiters versuchte er, die Schusswaffe eines Polizisten aus dem Holster zu ziehen, wodurch er das Magazin beschädigte.

Drei Polizisten verletzt

Während der Festnahme beschimpften die anderen Jugendlichen (15 weiblich, 17 weiblich, 18 männlich) und ein unbeteiligter Passant (26) die Polizisten. Die 15-Jährige versuchte weiters die Festnahme zu verhindern, weshalb sie durch Anwendung von Körperkraft und mittels Androhung eines Pfeffersprayeinsatzes daran gehindert werden musste. Durch den Vorfall wurden insgesamt drei Polizisten verletzt. Der 17-jährige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der Sachbeschädigung angezeigt. Weiters müssen der 17-Jährige sowie die anderen, welche die Beamten beschimpft haben, mit mehreren verwaltungsrechtlichen Anzeigen rechnen.