Teenie-Stalker belästigte jahrelang Nachbarinnen

Ein angehender Geigenspieler (18) steht als Frauen-Schreck vor Gericht.

Wien. Seit er 13 ist, soll der Bub mit chinesischen Wurzeln im Wohnhaus, in dem er mit seinen Eltern in der Donaustadt lebt, allen Nachbarinnen auflauern, sie beobachten und belästigen. Vor einer soll er sich sogar im Lift befriedigt haben, sein Hauptinteresse gilt Highheels, sobald er Stöckel-schuhe sieht oder nur klackern hört, wird er aufdringlich.

Die Stalking-Opfer, die alle zum Prozess am Landesgericht kamen, trugen zuletzt nur noch flache Schuhe und Ballerinas und gingen dem Burschen leise aus dem Weg. Da fing er an, sich unbekannten Frauen auf der Straße oder in der U-Bahn zu nähern, stellte ihnen ein Bein oder verfolgte sie grinsend bis ins Büro.

Ein Gutachter wurde beigezogen. Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum ist beantragt.