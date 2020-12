Die Wogen der Empörung über den Vandalismus-Akt gegen das Terror-Gedenken sind noch nicht abgeebbt.

Empörte Leser und Poster wollen wissen, warum die 56-jährige gebürtige Türkin – die obdachlos in der Ostregion herumgeistert – auf freiem Fuß bleibt. Wie berichtet, hatte die Frau in der Nacht auf Sonntag in der Seiten-stettengasse Hunderte Gedenkkerzen für die Opfer des Terror-Anschlages mit den Füßen nieder- und zur Seite getreten. Die Vandalin wurde von Zeugen gefilmt – und die Clips im Internet hochgeladen.

Tags darauf konnte die Verdächtige von einer Polizeistreife in der Abflughalle des Airports Schwechat identifiziert und angehalten werden. Verfassungsschützer führten noch vor Ort eine Einvernahme durch.

Unterbringung. Dabei zeigte sich, dass die Verdächtige tatsächlich psychisch ziemlich beeinträchtigt ist – und sie sich kaum der Tragweite ihrer pietätlosen Handlung bewusst ist. Die Polizei übermittelte eine Sachverhaltsdarstellung an die Justiz – die jetzt entscheiden muss, ob gegen die 56-Jährige (zum Beispiel wegen Sachbeschädigung) weiter ermittelt wird.

Eine Unterbringung auf der Psychiatrie wegen Eigen- oder Fremdgefährdung schien nicht gegeben. Die Verdächtige ist weiter auf freiem Fuß. (kor)