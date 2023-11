Thalia-Straße glitzert in neuem Weihnachtsglanz

Weihnachtskugeln und funkelnde Sterne verschönern die Shopping-Meile. Die LEDs sind sehr sparsam im Verbrauch.

Neuer Weihnachts-Glanz auch in der "Vorstadt": Nicht nur im Zentrum wurden neue Weihnachtsbeleuchtungen (Graben, Neuer Markt) installiert auch über der im Umbau befindlichenThalia-Straße hängen neue Lamperln.

Insgesamt wurden bei 31 Querungen jeweils zwei Weihnachtskugeln und drei funkelnde Sterne montiert. 155 stromsparende LED- Lichtelemente illuminieren so die Thaliastraße in den kommenden dunklen Wintermonaten. „Trotz oder gerade wegen der aktuellen Herausforderungen dieser Zeit freut es mich sehr, dass wir heuer die Weihnachtsbeleuchtung auf der Thaliastraße in Betrieb nehmen und so bestimmt einigen Ottakringer*innen und Besucher*innen rund um den Jahreswechsel ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, meint Bezirksvorsteher Franz Prokop.

Sparsam mit neuester Technik

Um den Anforderungen einer modernen Einkaufsstraße auch in puncto Energieeffizienz und -sparsamkeit gerecht zu werden wurden nur Elemente nach neuester LED-Technik verbaut die eine Gesamtanschlussleistung von rund 2.600 Watt ausweisen, das ist in etwas vergleichbar mit einem größeren Heizlüfter. Außerdem endet die Einschaltzeit auch heuer wieder wie bereits im Vorjahr um 22 Uhr, anstatt wie vor der Energiekrise um 24 Uhr.

Umbau geht voran

In zwei Abschnitten wurde bislang die Strecke vom Gürtel bis zur Huttengasse fertiggestellt. und zählt auf den neugestalteten über zwei Kilometern rund 180 Bäume, 37 Nebelstelen und zahlreiche Mikrofreiräume. Alle Infos zur Neugestaltung der Thaliastraße: ottakring.wien.gv.at





